Meta Quest 3S – оновлена бюджетна гарнітура змішаної реальності29.09.24
Компанія Meta на заході Meta Connect 2024 презентувала бюджетну гарнітуру змішаної реальності Quest 3S, яка замінила попередню модель Quest 2.
Новинка працює на базі процесора Snapdragon XR2 Gen 2, як і дорожча Quest 3. Однак, на відміну від старшої моделі, Quest 3S оснащена лінзами Френеля замість млинців, що зменшує поле зору. Проте, гарнітура підтримує повнокольоровий наскрізний режим із кнопкою Action Button для швидкого перемикання між режимами.
Екран пристрою має роздільну здатність 1832×1920 пікселів на кожне око з частотою оновлення 90/120 Гц. Кут огляду складає 96 градусів по горизонталі та 90 градусів по вертикалі. Quest 3S оснащена 8 ГБ оперативної пам’яті та доступна з накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Акумулятор ємністю 4324 мАг забезпечує до 2,5 годин роботи, що трохи більше ніж у Quest 3.
Гарнітура Quest 3S вже доступна для попереднього замовлення. Ціна складає 299 доларів за версію зі 128 ГБ пам’яті та 399 доларів за модель з 256 ГБ. Офіційний продаж розпочнеться 15 жовтня 2024 року.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Процесор, дискретна відеокарта, сканер відбитків пальців, великий накопичувач – все це атрибут просунутого офісного ноутбука. Але щоб утримати ціну Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компанія трохи пішла на поступки. Розберемося у чому саме
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Meta Quest 3S – оновлена бюджетна гарнітура змішаної реальностівіртуальна реальність гарнітури доповнена реальність
Компанія Meta на заході Meta Connect 2024 презентувала бюджетну гарнітуру змішаної реальності Quest 3S, яка замінила попередню модель Quest 2.
російські хакери почали грати вдовгу, проникаючи і ховаючись у системах моніторингу бойових дій та логістикивійна події в Україні хакер
російські хакери зосереджувалися на одноразових атаках, а тепер їх стратегія спрямована на закріплення в системах, приховане отримання інформації та використання кіберзасобів для збору даних