Manli GeForce RTX 5080 представила відеокарту з голосовим керуванням

Компанія Manli представила нестандартну версію відеокарти RTX 5080, яка відрізняється серед конкурентів двома унікальними особливостями.

Модель отримала назву GeForce RTX 5080 Gallardo (Racing) та оснащена спеціальними лопатями, що автоматично розкриваються при підвищенні температури. Це покращує вентиляцію та підвищує ефективність охолодження під час роботи.

Ще однією особливістю стала система голосового керування RGB-підсвічуванням. Відеокарта має вбудований мікрофон, що розпізнає команду Hello, Gallardo і дозволяє змінювати колірну схему або вимикати підсвічування.

Подібне рішення є і для старшої моделі – RTX 5090 Gallardo.

Компанія Nvidia випустила новий драйвер для відеокарт GeForce RTX 5090 і RTX 5080, одночасно оновивши програму Nvidia App. У цьому універсальному інструменті тепер зібрані всі налаштування та функції, які раніше були доступні через GeForce Experience. Основну увагу в оновленні приділено новим відеокартам та технології DLSS 4, проте несподівано доданий ще один метод генерації кадрів під назвою Smooth Motion.

У розділі графічних установок Nvidia App з’явилася можливість керувати параметрами DLSS безпосередньо через драйвер. Тепер користувачі можуть перемикати модель обробки зображень з класичною CNN на більш сучасну архітектуру Transformer, а також включати Multi Frame Generation замість стандартного методу генерації кадрів.

Для оновлення параметрів DLSS, Ray Reconstruction та Frame Generation потрібно спочатку активувати ці технології у грі, після чого зайти в Nvidia App, вибрати необхідну програму та в програмних налаштуваннях застосувати режим DLSS Override. У списку пресетів слід вибрати варіант J, щоб використовувати модель DLSS, що базується на алгоритмах Transformer.

Нова архітектура Transformer доступна на відеокартах GeForce RTX, але технологія Multi Frame Generation працює виключно на моделях серії RTX 50. Цей метод генерації кадрів можна включити в 75 іграх з офіційного списку Nvidia.

Несподіваним нововведенням став Smooth Motion, який додає проміжні кадри в іграх, які не підтримують DLSS. По суті це альтернативний метод генерації кадрів, аналогічний AMD Fluid Motion Frames, але доступний тільки на відеокартах GeForce RTX 50.

Крім того, до програми Nvidia Broadcast, що завантажується через Nvidia App, додані нові функції: покращена обробка звуку з мікрофона та додаткові фонові ефекти для стримерів.