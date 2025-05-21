Logitech пропонує в Україні ігрові пристрої зі знижками до 40 %21.05.25
Компанія Logitech G оголосила про початок акції Logitech G PLAY DAYS. Протягом 13 днів (з 21 травня по 2 червня) геймери зможуть придбати ігрові аксесуари зі знижками до 40%. Як зазначають у компанії, мета заходу – підтримка спільноти, яка цінує інновації та креативність, а також прагнення розширити межі традиційних ігрових рішень.
Акція охоплює як офіційний сайт logitech.com.ua, так і популярні українські роздрібні мережі – серед них Comfy, Rozetka, Allo та Foxtrot.
Однією з ключових новинок у рамках заходу стала бездротова гарнітура Logitech G522 LIGHTSPEED. Виробник акцентує увагу на поєднанні якісного звуку, мікрофону з підтримкою технології BLUE VO!CE, а також RGB-підсвічування LIGHTSYNC, що має посилити враження від гри. Гарнітура підтримує декілька режимів підключення: через LIGHTSPEED, Bluetooth та USB-C, що дозволяє використовувати її на різних платформах — від ПК і консолей до мобільних пристроїв. Виробник також заявляє про тестування моделі серед користувачів, які носять окуляри або сережки, аби покращити ергономіку та вентиляцію.
Ще однією новинкою стала ігрова миша PRO X SUPERLIGHT 2 DEX, яку вперше представлено в Україні. Асиметричний дизайн орієнтовано на правшу, а знижка на старті складає 25%. Пристрій розробляли у тісній співпраці з кіберспортсменами, що спеціалізуються на шутерах на кшталт Counter-Strike 2 та Valorant. Миша обладнана новим сенсором HERO 2 із роздільною здатністю до 44000 DPI та швидкістю 888 дюймів на секунду. Крім того, вона отримала оптико-механічні перемикачі та корпус, виготовлений на 55% із переробленого пластику.
У Logitech G зазначають, що їхні пристрої створюються не лише для геймінгу, а як інструменти, що дозволяють досягати перемог. PLAY DAYS, за словами компанії, дає змогу отримати доступ до професійного рівня за доступнішою ціною.
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