Lenovo Legion 9i – ноутбук з Intel Core Ultra 9 275HX та екраном 18″ з підтримкою пасивного 3D

У Lenovo вирішили відродити інтерес до 3D-екранів – нове покоління ігрових ноутбуків Legion 9i отримало опціональний 3D-дисплей, для якого не потрібні окуляри.

Пристрої побудовані на топовій апаратній базі: відеокарта NVIDIA RTX 5090, процесор Intel Core Ultra 9 275HX, до 192 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і SSD об’ємом до 8 ТБ. 2D та 1920×1200 у 3D. На екрані встановлений лентикулярний масив, а система відстеження погляду забезпечує об’ємний ефект без використання додаткових аксесуарів.

Компанія позиціонує новинку не лише як ігровий ноутбук, а й як робочий інструмент для 3D-дизайнерів, художників та розробників. Спеціальне програмне забезпечення Lenovo 3D Studio підтримує десятки форматів зображень і відео, а також потокову передачу в 3D.

Згідно з офіційною інформацією, Lenovo Legion 9i (10-го покоління) з’явиться у продажу з червня 2025 року.

Lenovo представила на Mobile World Congress два концепти пристроїв із штучним інтелектом, які розширюють можливості ПК. Перший – це AI Stick, компактний модуль, що додає нейронний процесор (NPU) до будь-якого комп’ютера. Другий – монітор з ІІ, який не лише оснащений дискретним обчислювальним блоком, але й здатний автоматично адаптуватися до рухів користувача, регулюючи висоту, кут нахилу та поворот екрана.

Lenovo AI Stick підключається через Thunderbolt і надає додаткові потужності для великих мовних моделей, незважаючи на порівняно невисоку продуктивність в 32 TOPS. Для складніших завдань його можна приєднати до настінної розетки, що збільшить обчислювальні можливості пристрою.

Монітор Lenovo зі штучним інтелектом є частиною стратегії компанії з впровадження «розумних технологій для всіх». Він не тільки оптимізує комфорт при роботі за екраном, але й дозволяє комп’ютерам без вбудованого NPU використовувати ІІ-інструмент Lenovo.

Компанія не уточнила терміни можливого виходу цих концептів на ринок, однак паралельно представила на MWC 2025 інші інноваційні пристрої, включаючи ноутбуки з гнучким екраном та навіть із сонячною панеллю. Докладніше про них можна прочитати у наших новинах.