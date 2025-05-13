Lenovo Legion 9i – ноутбук з Intel Core Ultra 9 275HX та екраном 18″ з підтримкою пасивного 3D13.05.25
У Lenovo вирішили відродити інтерес до 3D-екранів – нове покоління ігрових ноутбуків Legion 9i отримало опціональний 3D-дисплей, для якого не потрібні окуляри.
Пристрої побудовані на топовій апаратній базі: відеокарта NVIDIA RTX 5090, процесор Intel Core Ultra 9 275HX, до 192 ГБ оперативної пам’яті DDR5 і SSD об’ємом до 8 ТБ. 2D та 1920×1200 у 3D. На екрані встановлений лентикулярний масив, а система відстеження погляду забезпечує об’ємний ефект без використання додаткових аксесуарів.
Компанія позиціонує новинку не лише як ігровий ноутбук, а й як робочий інструмент для 3D-дизайнерів, художників та розробників. Спеціальне програмне забезпечення Lenovo 3D Studio підтримує десятки форматів зображень і відео, а також потокову передачу в 3D.
Згідно з офіційною інформацією, Lenovo Legion 9i (10-го покоління) з’явиться у продажу з червня 2025 року.
Lenovo представила на Mobile World Congress два концепти пристроїв із штучним інтелектом, які розширюють можливості ПК. Перший – це AI Stick, компактний модуль, що додає нейронний процесор (NPU) до будь-якого комп’ютера. Другий – монітор з ІІ, який не лише оснащений дискретним обчислювальним блоком, але й здатний автоматично адаптуватися до рухів користувача, регулюючи висоту, кут нахилу та поворот екрана.
Lenovo AI Stick підключається через Thunderbolt і надає додаткові потужності для великих мовних моделей, незважаючи на порівняно невисоку продуктивність в 32 TOPS. Для складніших завдань його можна приєднати до настінної розетки, що збільшить обчислювальні можливості пристрою.
Монітор Lenovo зі штучним інтелектом є частиною стратегії компанії з впровадження «розумних технологій для всіх». Він не тільки оптимізує комфорт при роботі за екраном, але й дозволяє комп’ютерам без вбудованого NPU використовувати ІІ-інструмент Lenovo.
Компанія не уточнила терміни можливого виходу цих концептів на ринок, однак паралельно представила на MWC 2025 інші інноваційні пристрої, включаючи ноутбуки з гнучким екраном та навіть із сонячною панеллю. Докладніше про них можна прочитати у наших новинах.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Lenovo Legion 9i – ноутбук з Intel Core Ultra 9 275HX та екраном 18″ з підтримкою пасивного 3D 3D Intel Lenovo ноутбук
Lenovo вирішила відродити інтерес до 3D-екранів – нове покоління ігрових ноутбуків Legion 9i отримало опціональний 3D-дисплей, для якого не потрібні окуляри
Samsung Galaxy S25 Edge – представлений найтонший флагман компанії Samsung смартфон
Основна камера Samsung Galaxy S25 Edge – 200-мегапіксельна, аналогічна до встановленої в моделі S25 Ultra. Також передбачено 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль
Lenovo Legion 9i – ноутбук з Intel Core Ultra 9 275HX та екраном 18″ з підтримкою пасивного 3D
Samsung Galaxy S25 Edge – представлений найтонший флагман компанії
Razer Clio – подушка-навушники для геймерів
Чи вигідно імпортувати акумулятори з Китаю: аналіз витрат і переваг
Стали відомі системні вимоги Mafia: The Old Country
Штучний інтелект у LinkedIn допомагає користувачам шукати роботу
Alienware Aurora 16 і Aurora 16X – ігрові ноутбуки з доступною ціною
Spotify викотив велике оновлення програми для Premium-користувачів
Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition – планшет для військових
AltoVolo Sigma – літальний апарат з вертикальним зльотом та безшумними реактивними двигунами
Deep Robotics Lynx M20: робопес на колесах для рятувальних служб
Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни