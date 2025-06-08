Хакери КНДР використовували ChatGPT для крадіжки інформації у міжнародних компаній

Компанія OpenAI заблокувала кілька облікових записів ChatGPT, які, як виявилося, використовували жителі Північної Кореї в рамках масштабної схеми ІТ-мошенництва. Повідомлення звучить тим більше тривожно з огляду на те, що нещодавно ЧатГПТ отримав інетграцію з відео на Google Drive і Dropbox. Теоретично можна розробити схему несанкціонованого доступу до даних користувачів.

За даними журналістів, північнокорейські фахівці видавали себе за ІТ-працівників зі США та інших країн, щоб влаштуватися на віддалену роботу до західних компаній.

Подібні дії не тільки забезпечують фінансові надходження до бюджету КНДР, а й використовуються для доступу до внутрішніх систем організацій, як це сталося у випадку з KnowBe4. Шахраї отримували доступ до конфіденційної інформації та могли впроваджувати шкідливі програми.

Розслідування OpenAI показало, що ChatGPT активно застосовувався на кожному етапі шахрайської схеми: від написання супровідних листів та підготовки резюме під конкретні вакансії до створення скриптів для емуляції активності на виданих ноутбуках. За допомогою ІІ шахраї також генерували тексти для налаштування VPN, кодування та спілкування від імені американських громадян.

Одним із завдань, яке вирішували за допомогою ChatGPT, було масове створення резюме за шаблонами, складеними на основі реальних вакансій та профілів. Крім того, шахраї намагалися залучати громадян США для створення так званих “ферм ноутбуків” — мереж пристроїв, виданих компаніями ІТ-фахівцям, які нібито працюють з Америки, а насправді — з КНДР.

За даними американських спецслужб, у 2024 році було розкрито одну з таких схем, у якій брав участь громадянин України. Він допомагав підробляти цифрові ідентичність, щоб приховати реальне походження кандидатів.

Раніше в квітні Google попереджала, що такі схеми поширилися і на Європу. Там північнокорейські ІТ-фахівці намагалися влаштуватися у компанії, видаючи себе за українців. Додатково повідомляється, що Пхеньян сформував окремий підрозділ хакерів, орієнтований на використання штучного інтелекту для атак і зломів.