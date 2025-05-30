Grok засунуть в Телеграм. ШІ Маска з’явиться в месенджері вже цього літа30.05.25
Павло Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі про підписання річної угоди з компанією xAI Ілона Маска. У рамках цього партнерства чат-бот Grok буде глибоко інтегрований в Telegram і стане доступним більш ніж мільярду користувачів.
За словами Дурова, починаючи з літа Grok стане вбудованим за замовчуванням інструментом у Телеграм, з можливістю доступу у всіх версіях програми. Він зазначив, що співпраця з xAI не лише розширить функціональність месенджера, а й принесе Telegram $300 млн, а також частку у вигляді 50% від доходів від передплат xAI, оформлених через Telegram.
Інтеграція Grok дасть користувачам Телеграм наступні можливості:
- автоматичне резюмування довгих повідомлень та документів;
- зміна стилю тексту та додавання деталей;
- відповіді на запити прямо з інтерфейсу пошуку;
- перевірку достовірності інформації в каналах;
- модерацію групових чатів;
- створення наклейок та аватарів на основі запитів.
Незважаючи на широкий анонсований функціонал, у Grok останнім часом спостерігалася нестабільна поведінка. У xAI заявили, що це пов’язано із зовнішнім втручанням, але нагадали, що помилки та «галюцинації» є типовим явищем для всіх ІІ-моделей. Повноцінна інтеграція Grok у Telegram очікується вже цього літа.
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Grok засунуть в Телеграм. ШІ Маска з’явиться в месенджері вже цього літа месенджер Телеграм штучний інтелект
Павло Дуров повідомив у своєму Telegram-каналі про підписання річної угоди з компанією xAI Ілона Маска
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