Google Find My Device дозволить ділитися місцем розташування з кількома користувачами

Google додала нову функцію до «Знайти мій пристрій», розширивши його можливості за допомогою вкладки «Люди», яка дозволяє відстежувати розташування близьких. Ця функція стала частиною березневого оновлення Pixel Drop і доступна для всіх пристроїв Android.

Тепер користувачі можуть ділитися своїм місцем розташування з друзями та сім’єю або відстежувати їх у реальному часі. Вкладка “Люди” має два розділи: “Діляюся з вами”, де відображаються ті, хто ділиться своїм місцезнаходженням з користувачем, і “Ви ділитеся з”, що показує людей, з якими користувач ділиться своїм місцезнаходженням. Також доступна функція додавання нових контактів для обміну даними.

Програма відображає на карті розташування людини, рівень заряду пристрою та час останнього оновлення даних. Користувачі можуть прокласти маршрут до вибраного контакту або припинити ділитися своїм розташуванням.

Нова вкладка зараз доступна в бета-версії для Android, але незабаром з’явиться у фінальній версії програми.