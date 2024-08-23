Gamescom 2024: ASUS випустила материнські плати на чіпсетах AMD X870 та X870E23.08.24
На виставці Gamescom 2024 компанія ASUS представила нові материнські плати на основі чіпсетів AMD X870 та X870E, призначені для процесорів Ryzen 9000 (Granite Ridge). Матплати забезпечують повний набір оверклокерських інструментів, а також пропонують сучасні інтерфейси, такі як PCI Express 5.0, USB4 та Wi-Fi 7.
Однією з ключових моделей є ROG Crosshair X870E Hero. Ця плата оснащена потужною системою живлення (18+2+2), трьома слотами M.2 з підтримкою PCIe 5.0 та двома слотами PCIe 5.0 x16. Серед особливостей також виділяються 5-гігабітний Ethernet та аудіопідсистема ROG SupremeFX 7.1.
У серії ROG Strix X870 були представлені кілька моделей, включаючи X870E-E Gaming WiFi, яка пропонує потужну систему живлення, три роз’єми M.2 та аудіопідсистему ROG SupremeFX ALC4080. Версії X870-F Gaming WiFi та X870-A Gaming WiFi відрізняються колірним оформленням і пропонують схожі можливості, включаючи підтримку PCIe 5.0 та Wi-Fi 7.
Для складання компактних систем ASUS представила ROG Strix X870-I Gaming WiFi формату Mini-ITX. Вона також підтримує PCIe 5.0 та Wi-Fi 7, а її особливістю є дочірня плата ROG FPS, що забезпечує зручність підключення.
Крім того, ASUS представила материнську плату для креативних завдань – ProArt X870E-Creator WiFi, що відрізняється наявністю 10-гігабітного Ethernet, двома слотами PCIe 5.0 x16 та двома роз’ємами M.2 з підтримкою PCIe 5.0.
Системні плати серії TUF Gaming X870-Plus WiFi, Prime X870-P WiFi та Prime X870-P пропонують відмінне поєднання продуктивності та можливостей для збирання потужних комп’ютерів на платформі AM5
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus отримав досить потужний процесор, достатньо пам’яті та роз’єм для виведення зображення. Розберемося, навіщо йому це все.
Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Gamescom 2024: ASUS випустила материнські плати на чіпсетах AMD X870 та X870EAMD ASUS Gamescom комплектуючі материнська плата
На виставці Gamescom 2024 компанія ASUS представила нові материнські плати на основі чіпсетів AMD X870 та X870E, призначені для процесорів Ryzen 9000 (Granite Ridge).
Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 випущена у версії з повільнішою пам’яттю GDDR6GeForce RTX NVIDIA відеокарта
Єдина помітна зміна NVIDIA GeForce RTX 4070 стосується пропускної спроможності пам’яті, яка зменшилася з 504 Гбайт/с до 480 Гбайт/с через використання GDDR6 замість GDDR6X