Gamescom 2024: ASUS випустила материнські плати на чіпсетах AMD X870 та X870E

На виставці Gamescom 2024 компанія ASUS представила нові материнські плати на основі чіпсетів AMD X870 та X870E, призначені для процесорів Ryzen 9000 (Granite Ridge). Матплати забезпечують повний набір оверклокерських інструментів, а також пропонують сучасні інтерфейси, такі як PCI Express 5.0, USB4 та Wi-Fi 7.

Однією з ключових моделей є ROG Crosshair X870E Hero. Ця плата оснащена потужною системою живлення (18+2+2), трьома слотами M.2 з підтримкою PCIe 5.0 та двома слотами PCIe 5.0 x16. Серед особливостей також виділяються 5-гігабітний Ethernet та аудіопідсистема ROG SupremeFX 7.1.

У серії ROG Strix X870 були представлені кілька моделей, включаючи X870E-E Gaming WiFi, яка пропонує потужну систему живлення, три роз’єми M.2 та аудіопідсистему ROG SupremeFX ALC4080. Версії X870-F Gaming WiFi та X870-A Gaming WiFi відрізняються колірним оформленням і пропонують схожі можливості, включаючи підтримку PCIe 5.0 та Wi-Fi 7.

Для складання компактних систем ASUS представила ROG Strix X870-I Gaming WiFi формату Mini-ITX. Вона також підтримує PCIe 5.0 та Wi-Fi 7, а її особливістю є дочірня плата ROG FPS, що забезпечує зручність підключення.

Крім того, ASUS представила материнську плату для креативних завдань – ProArt X870E-Creator WiFi, що відрізняється наявністю 10-гігабітного Ethernet, двома слотами PCIe 5.0 x16 та двома роз’ємами M.2 з підтримкою PCIe 5.0.

Системні плати серії TUF Gaming X870-Plus WiFi, Prime X870-P WiFi та Prime X870-P пропонують відмінне поєднання продуктивності та можливостей для збирання потужних комп’ютерів на платформі AM5