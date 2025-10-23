Chery представила твердотільну батарею з рекордною щільністю 600 Вт·г/кг23.10.25
Китайська компанія Chery Automobile представила свій перший твердотілий акумуляторний модуль власної розробки. Презентація відбулася 18 жовтня в Ухані у рамках конференції Chery Global Innovation Conference 2025.
За словами виробника, прототип батареї має щільність енергії 600 Вт·ч/кг, що є одним із найвищих показників серед китайських конкурентів. Розробкою займався Дослідницький інститут твердотілих батарей Chery, створений спеціально для просування нових технологій у сфері енергозбереження.
Chery підкреслює, що елемент продемонстрував високий рівень безпеки – під час екстремальних випробувань, зокрема пробивання цвяхом та пошкодження електродрилем, батарея не займалася та не виділяла диму, зберігаючи подачу енергії.
Теоретично автомобілі з такими батареями зможуть долати понад 1500 км на одному заряді, тоді як у реальних умовах очікується близько 1300 км. Компанія планує пілотне впровадження технології у 2026 році та масове виробництво у 2027 році.
Інші розробки батарей
Ось топ-5 технологій акумуляторів, які найближчими роками можуть реально вийти за межі лабораторій та з’явитися у серійних авто:
1. Твердотільні батареї (Solid-State)
- Вірогідний старт: 2026–2028
- Хто веде: Toyota, QuantumScape, CATL, Chery
- Переваги: 2× більша щільність енергії, заряд за 10 хвилин, безпека без ризику займання.
- Очікуваний ефект: запас ходу понад 1000 км на одному заряді.
- Коментар: найперспективніша технологія, але виробництво поки що дороге і складне.
2. Натрієві батареї (Na-ion)
- Вірогідний старт: 2025–2026
- Хто веде: CATL, BYD, HiNa Battery
- Переваги: дешевші за літій, добре працюють при холоді, не потребують кобальту.
- Очікуваний ефект: масове використання у бюджетних електромобілях та міських авто.
- Коментар: дещо менша енергоємність, але ціна – головна перевага.
3. Літій-залізо-фосфатний (LFP) нового покоління
- Вірогідний старт: вже триває, удосконалення — 2025+
- Хто веде: BYD, Tesla, EVE Energy
- Достоїнства: дешеві, безпечні, довговічні, а нові хімії (LMFP) дають +15–20% ємності.
- Очікуваний ефект: поступове витіснення традиційних NMC у середньому сегменті авто.
- Коментар: технологія вже зріла, далі буде лише найкраща оптимізація.
4. Літій-сірчані (Li–S)
- Вірогідний старт: 2027–2029
- Хто веде: Sion Power, Li-S Energy, Oxis (після реорганізації)
- Достоїнства: надвисока щільність енергії (до 600 Вт·ч/кг), дешеві матеріали.
- Очікуваний ефект: можливість створення надлегких електромобілів та літаків eVTOL.
- Коментар: головна проблема – швидка деградація після десятків циклів.
5. Гібридні літій-графенові батареї
- Вірогідний старт: 2025–2027
- Хто веде: Samsung, Huawei, Real Graphene, Skeleton Technologies
- Переваги: надшвидка зарядка (до 80% за 5–10 хв), низьке нагрівання.
- Очікуваний ефект: поява «ультрастрокових» зарядок у преміум-авто.
- Коментар: поки що дорога технологія, але цікава смартфонам та спортивним EV.
Прототип батареї Chery має щільність енергії 600 Вт·ч/кг, що є одним із найвищих показників серед китайських конкурентів
