Chery представила твердотільну батарею з рекордною щільністю 600 Вт·г/кг

Китайська компанія Chery Automobile представила свій перший твердотілий акумуляторний модуль власної розробки. Презентація відбулася 18 жовтня в Ухані у рамках конференції Chery Global Innovation Conference 2025.

За словами виробника, прототип батареї має щільність енергії 600 Вт·ч/кг, що є одним із найвищих показників серед китайських конкурентів. Розробкою займався Дослідницький інститут твердотілих батарей Chery, створений спеціально для просування нових технологій у сфері енергозбереження.

Chery підкреслює, що елемент продемонстрував високий рівень безпеки – під час екстремальних випробувань, зокрема пробивання цвяхом та пошкодження електродрилем, батарея не займалася та не виділяла диму, зберігаючи подачу енергії.

Теоретично автомобілі з такими батареями зможуть долати понад 1500 км на одному заряді, тоді як у реальних умовах очікується близько 1300 км. Компанія планує пілотне впровадження технології у 2026 році та масове виробництво у 2027 році.

Інші розробки батарей

Ось топ-5 технологій акумуляторів, які найближчими роками можуть реально вийти за межі лабораторій та з’явитися у серійних авто:

1. Твердотільні батареї (Solid-State)

Вірогідний старт: 2026–2028

Хто веде: Toyota, QuantumScape, CATL, Chery

Переваги: ​​2× більша щільність енергії, заряд за 10 хвилин, безпека без ризику займання.

Очікуваний ефект: запас ходу понад 1000 км на одному заряді.

Коментар: найперспективніша технологія, але виробництво поки що дороге і складне.

2. Натрієві батареї (Na-ion)

Вірогідний старт: 2025–2026

Хто веде: CATL, BYD, HiNa Battery

Переваги: ​​дешевші за літій, добре працюють при холоді, не потребують кобальту.

Очікуваний ефект: масове використання у бюджетних електромобілях та міських авто.

Коментар: дещо менша енергоємність, але ціна – головна перевага.

3. Літій-залізо-фосфатний (LFP) нового покоління

Вірогідний старт: вже триває, удосконалення — 2025+

Хто веде: BYD, Tesla, EVE Energy

Достоїнства: дешеві, безпечні, довговічні, а нові хімії (LMFP) дають +15–20% ємності.

Очікуваний ефект: поступове витіснення традиційних NMC у середньому сегменті авто.

Коментар: технологія вже зріла, далі буде лише найкраща оптимізація.

4. Літій-сірчані (Li–S)

Вірогідний старт: 2027–2029

Хто веде: Sion Power, Li-S Energy, Oxis (після реорганізації)

Достоїнства: надвисока щільність енергії (до 600 Вт·ч/кг), дешеві матеріали.

Очікуваний ефект: можливість створення надлегких електромобілів та літаків eVTOL.

Коментар: головна проблема – швидка деградація після десятків циклів.

5. Гібридні літій-графенові батареї

Вірогідний старт: 2025–2027

Хто веде: Samsung, Huawei, Real Graphene, Skeleton Technologies

Переваги: ​​надшвидка зарядка (до 80% за 5–10 хв), низьке нагрівання.

Очікуваний ефект: поява «ультрастрокових» зарядок у преміум-авто.

Коментар: поки що дорога технологія, але цікава смартфонам та спортивним EV.