Браузер Google Chrome отримає 3 режими використання оперативної пам’яті

Google оновила десктопну версію Chrome, додавши три нових режими для функції збереження пам’яті: Помірний, Збалансований та Максимальний. Ці режими пропонують різні рівні деактивації вкладок для більш гнучкого налаштування споживання ресурсів.

Помірний режим звільняє пам’ять, деактивуючи вкладки лише за необхідності, орієнтуючись на потреби комп’ютера.

Збалансований режим оптимізує роботу, враховуючи як звички користувача, так і потреби системи.

Максимальний режим активний найагресивніше, деактивуючи вкладки майже відразу після того, як користувач перестає їх використовувати.

Також у Chrome з’явився новий інструмент діагностики, який дозволяє користувачам виявляти та вирішувати проблеми з продуктивністю. Він може запропонувати деактивувати вкладки, що навантажують систему, щоб прискорити роботу поточних. У разі виявлення проблем із продуктивністю Chrome повідомляє користувача і пропонує виправити проблему одним кліком. Ця функція буде доступна в налаштуваннях для увімкнення та вимкнення на вибір користувача.

браузер Google Chrome отримав нову функцію для вирішення проблеми із вкладками, які споживають багато ресурсів. Тепер при виявленні проблем із продуктивністю з’являтиметься вікно з переліком таких вкладок та кнопкою «Виправити». Це вікно, зване «Оповідання про проблеми з продуктивністю», дозволяє швидко вивантажити найбільш ресурсомісткі вкладки, звільняючи цим системні ресурси.

Браузер самостійно визначає проблемні вкладки та формує їх список. Повідомлення з’явиться лише тоді, коли вкладки почнуть використовувати певний відсоток ресурсів центрального процесора. Натискання кнопки «Виправити зараз» призведе до негайного розвантаження всіх вкладок, які потребують багато ресурсів. Їх статус можна перевірити у розділі “Loading Status” на сторінці chrome://discards, де вони будуть відзначені як “Unloaded”.

Увімкнення прапорця демонстраційного режиму Performance Intervention дозволяє ігнорувати порогові значення процесора та обмеження швидкості, що дозволяє легко запустити вікно через звичайну активність у браузері або через chrome://discards. Всі активні вкладки, що пропонуються, відповідатимуть звичайним критеріям відхилення, за винятком необхідності залишатися у фоновому режимі протягом встановленого мінімального часу.

Існує також функція Process Per Site, яка поєднує кілька вкладок з одного сайту в один процес для підвищення ефективності. Однак вона стикається з проблемами, коли процес використовують багато вкладок, що потребують значних обсягів пам’яті. Google працює над новим автоматичним методом оцінки розміру пам’яті вкладок, який запобігатиме цим помилкам. Новий режим встановлюватиме обмеження, щоб сайт не забирав усю доступну пам’ять. Поки що режим не оцінює споживання пам’яті вмістом iframe, але компанія активно працює над цим.