AOC C27G4H2 – 27-дюймовий вигнутий монітор із частотою 200 Гц та HDR10

Компанія AOC анонсувала новий вигнутий монітор C27G4H2, орієнтований на ігрове застосування. Модель вже з’явилася у продажу на китайській платформі JD.com за ціною 1499 юанів, однак у роздробі пристрій очікується за нижчою вартістю — близько 1099 юанів, що еквівалентно приблизно $153.

В основі пристрою – 27-дюймова панель Fast VA з роздільною здатністю Full HD (1920×1080 пікселів) та кривизною 1500R. Таке виконання розширює охоплення поля зору та створює ефект занурення. Заявлена ​​частота оновлення складає 200 Гц, час відгуку – 1 мс (GtG). Монітор підтримує технологію Adaptive-Sync та сумісний як з відеокартами AMD, так і Nvidia.

AOC C27G4H2 відкалібрований на заводі: рівень точності передачі кольору Delta E — менше 2. Пристрій покриває 100% колірного простору sRGB і 93% DCI-P3, підтримує стандарт HDR10 і досягає пікової яскравості до 300 ниток. Це дозволяє відображати як яскраві, так і затемнені ділянки із збереженням деталізації.

Підставка регулюється по висоті на 120 мм, також передбачено нахил та поворот екрану. Монітор підтримує VESA-кріплення, що спрощує встановлення на стіну або кронштейн. З інтерфейсів – два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 і аудіовиход 3,5 мм. Усі роз’єми забезпечують передачу HDR-контенту.

У моделі реалізовані технології захисту зору, включаючи усунення мерехтіння та фільтрацію синього світла, що знижує стомлюваність при тривалому використанні.