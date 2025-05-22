Acer Predator Helios 18 з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5080 вже в Україні. Ціна – 290 000 грн

Acer повідомила про вихід на український ринок нових ігрових ноутбуків Predator Helios 18 (PH18-73), оснащених відеокартою GeForce RTX 5080 Laptop. Компанія представила п’ять конфігурацій моделі, які відрізняються обсягом оперативної пам’яті, сховища та попередньо встановленою операційною системою.

Predator Helios 18 отримав 18-дюймовий IPS-дисплей з Mini-LED-підсвічуванням та роздільною здатністю 2560×1600 пікселів. Екран охоплює 100% колірного простору DCI-P3, підтримує частоту оновлення 250 Гц та технологію NVIDIA G‑Sync. Як процесор використовується 24-ядерний Intel Core Ultra 9 275HX. Максимальний обсяг оперативної пам’яті DDR5-6400 досягає 192 ГБ, сховище – твердотільний накопичувач NVMe за допомогою PCIe 5.0.

Базову конфігурацію з 32 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ оцінено в 183 999 гривень. Максимально укомплектований варіант – зі 192 ГБ ОЗУ та SSD на 5 ТБ – обійдеться у 289 999 гривень. Інші модифікації вже доступні у продажу через офіційних партнерів Acer, ціни наведені в окремій таблиці.

Компанія Lenovo розпочала продаж в Україні нового покоління ігрового ноутбука Legion Pro 7. Це перша модель у лінійці, що отримала OLED-дисплей PureSight з частотою оновлення 240 Гц.

Ноутбук оснащений 16-дюймовим екраном з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600), співвідношенням сторін 16:10, яскравістю до 500 ниток та підтримкою Nvidia G-SYNC та Dolby Vision. Екран також пройшов сертифікацію TÜV Rheinland на рівень комфорту для очей.

У максимальній конфігурації Legion Pro 7 отримав процесор Intel Core Ultra 9 275HX та відеокарту GeForce RTX 5090 з 24 ГБ GDDR7. Об’єм оперативної пам’яті може досягати 64 ГБ DDR5, а сховище до 2 ТБ PCIe Gen5 SSD.

Модель комплектується системою охолодження Coldfront Hyper з великою камерою випаровування, здатної розсіювати до 250 Вт тепла. Акумулятор ємністю 99,99 Вт∙год забезпечує до 5 годин роботи. Швидке заряджання Super Rapid Charge дозволяє відновити 70% заряду за 30 хвилин, а підтримка USB-C 140 Вт дає можливість заряджання від сумісних адаптерів.

Ноутбук виконаний у корпусі з анодованого металу та оснащений клавіатурою з RGB-підсвічуванням Legion Spectrum та цифровим блоком. Серед роз’ємів – Thunderbolt 4, USB-C з Power Delivery, чотири USB-A, HDMI 2.1, аудіороз’єм і Ethernet 2.5GbE. Також підтримується Wi-Fi 7.

Lenovo Legion Pro 7 10-го покоління доступний в Україні за ціною від 165 999 грн. У базовій версії пропонується процесор Core Ultra 9 275HX, 32 ГБ ОЗУ, GeForce RTX 5080, SSD на 1 ТБ та відсутність попередньо встановленої ОС.