Vivo WATCH GT має AMOLED-дисплей 1,85″, підтримку eSIM та автономність до 21 дня05.06.24
Компанія Vivo представила новий смарт-годинник під назвою Vivo WATCH GT. Гаджет має дизайн, схожий на Apple Watch, і оснащений прямокутним 1.85-дюймовим AMOLED-дисплеєм з 2.5D-склом і функцією Always-On.
Годинник обладнаний різними датчиками для відстеження показників здоров’я і може моніторити понад 100 видів спорту, а також стежити за рівнем стресу та якістю сну.
У Vivo WATCH GT також вбудовані мікрофон для розмов та підтримка eSIM, що дозволяє використовувати годинник для дзвінків без необхідності у смартфоні. Додатково, пристрій оснащений Bluetooth 5.3 LE, GPS та NFC-модулем для безконтактних платежів. Акумулятор забезпечує до 21 дня роботи від одного заряду.
На даний момент Vivo WATCH GT вже доступні для замовлення в Китаї, а офіційні продажі почнуться 14 червня. Ціна пристрою складає $110.
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Vivo WATCH GT має AMOLED-дисплей 1,85″, підтримку eSIM та автономність до 21 дняVivo смарт-годинник
Vivo WATCH GT мають дизайн, схожий на Apple Watch, і оснащений прямокутним 1.85-дюймовим AMOLED-дисплеєм з 2.5D-склом і функцією Always-On.
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