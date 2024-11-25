В Android 16 можна буде передавати звук через Bluetooth без сполучення25.11.24
Google випустила першу версію Android 16 для розробників, і однією з помітних новинок стала функція обміну аудіо, яка дозволяє передавати звук на кілька пристроїв Bluetooth одночасно. Ця можливість, заснована на технології Auracast, дозволяє підключатися до пристроїв без попереднього сполучення, що значно спрощує процес з’єднання Однак для використання функції потрібні пристрої з підтримкою Bluetooth LE, такі як сучасні навушники або колонки.
Функція Audio sharing доступна через меню налаштувань у розділі «Підключені пристрої», де користувачі можуть активувати її та дозволити іншим підключатися до їх пристрою, використовуючи сумісне обладнання. Pixel, таких як Pixel 9 та 8 серії, і не працює на старіших пристроях Pixel.
Google оголосила, що Android 16 вийде в другому кварталі 2025 року, що на кілька місяців раніше, ніж звичайно. Цей ранній реліз покликаний покращити синхронізацію оновлень усередині екосистеми Google та прискорити доступ до оновлень для більшої кількості пристроїв.
Samsung, у свою чергу, зможе розпочати адаптацію Android 16 для своєї оболонки One UI 8.0 раніше, що, ймовірно, дозволить випустити One UI 8.0 вже у третьому кварталі 2025 року, а не у четвертому, як завжди.
Тим часом Samsung завершує роботу над One UI 7.0 на базі Android 15. Очікується, що це оновлення стане одним з найбільших для користувачів Galaxy, незважаючи на затримки цього року.
Google продовжує традицію надавати своїм версіям Android назви десертів, і хоча Android 15 ще не повністю вийшла на пристроях Google Pixel, компанія вже працює над Android 16, кодова назва якої – “Пахлава” (Baklava). Цікаво, що Google цього разу відійшла від свого звичного алфавітного порядку версій. Якщо дотримуватися цієї традиції, Android 16 мала б починатися з літери «W», але натомість обрали «Б» — «Пахлава».
Інсайдери повідомляють, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O у 2025 році. На даний момент у кодовій базі Android AOSP для поля min_sdk_version встановлено значення Baklava, що вказує на активну розробку. Для Android 15 це значення спочатку було VanillaIceCream, яке пізніше, в міру стабілізації платформи, було замінено на Android 15.
Google традиційно змінює назви десертів після досягнення стабільної версії операційної системи, але сама концепція кодових назв залишається популярною серед розробників, так і серед користувачів, додаючи елемент розваги в технічні оновлення ОС Андроїд.
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В Android 16 можна буде передавати звук через Bluetooth без сполучення Google Андроід
Google випустила першу версію Android 16 для розробників, і однією з помітних новинок стала функція обміну аудіо, яка дозволяє передавати звук на кілька пристроїв Bluetooth одночасно
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