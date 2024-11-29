Sony PlayStation 5 Pro офіційно почала продаватися в Україні за ₴40 000

PlayStation 5 Pro офіційно з’явилася у продажу в Україні. Великі рітейлери, такі як Rozetka, MOYO, Citrus та «Фокстрот», пропонують нову консоль за ціною ₴42 999. Модель отримала покращені характеристики, включаючи потужніший графічний процесор, удосконалену систему трасування променів та підтримку дозволу до 8K.

В комплект входять бездротовий контролер DualSense, горизонтальні ніжки для підставки, HDMI-кабель, шнур живлення та встановлена ​​гра ASTRO’s PLAYROOM. Консоль не має вбудованого дисководу, що відповідає цифровій версії.

Незважаючи на високу офіційну вартість, приставка Соні Плейстейшн викликає інтерес, проте користувачі помітили значне розходження цін між Україною та США, де PS5 Pro коштує $699. Представники магазинів пояснили, що ціна регулюється виробником та враховує офіційні мита, податки та логістику.

На OLX та інших неофіційних майданчиках PS5 Pro можна знайти за ₴35 000–₴38 000, проте такі варіанти не включають офіційну гарантію.

Перша партія пристрою обмежена, і рітейлери попереджають про можливий дефіцит. Для бажаючих придбати консоль рекомендують не відкладати замовлення.

Ситуація на міжнародному ринку:

У США PlayStation 5 Pro стартувала 7 листопада за ціною $700.

У Європі вартість становила €800.

У Британії дефіциту не спостерігалося, а на платформах на кшталт eBay ціна знизилася до £510–£670 (₴27 000–₴35 200), що нижче за роздрібну вартість в Україні.