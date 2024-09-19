Смарт-телевізори Redmi Smart Fire TV 4K оснащені екранами 55″ та Fire OS на борту19.09.24
Xiaomi представила нову серію розумних телевізорів під брендом Redmi – Redmi Smart Fire TV 4K. Лінійка включає дві моделі з діагоналями екрану 43 та 55 дюймів. Ці пристрої оснащені 4K-панелями з кутом огляду 178 градусів, що забезпечує чудову видимість з будь-яких точок кімнати. Також телевізори підтримують режим Auto Low Latency для зниження затримки та технологію MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), яка покращує плавність зображення, особливо під час перегляду динамічних сцен.
Обидві моделі працюють на базі чотириядерного процесора Cortex A55, що доповнюється 2 ГБ оперативної пам’яті та 8 ГБ вбудованого сховища. Як операційна система використовується Fire OS з інтегрованим голосовим помічником Alexa, що дозволяє керувати телевізором за допомогою голосових команд.
У плані підключення пристрою оснащені підтримкою Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 ГГц), AirPlay, Miracast, Bluetooth 5.0, а також мають порти HDMI 2.1 та USB 2.0. Для зручності користувачів передбачено роз’єм для навушників 3.5 мм. Аудіосистема представлена динаміками потужністю 24 Вт у моделі на 43 дюйми та 30 Вт у версії на 55 дюймів. Їхня ціна починається від 298 доларів.
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