Realme Watch S2 мають AMOLED-дисплей 1,43″, підтримку дзвінків та голосовий помічник ШІ на базі ChatGPT02.08.24
Компанія Realme представила новий розумний годинник – realme Watch S2. Пристрій оснащений круглим дисплеєм діагоналлю 1.43 дюйми з AMOLED-матрицею, яскравість якого досягає 600 ніт. Екран підтримує більше 150 циферблатів, що забезпечує користувачам широкий вибір для налаштування зовнішнього вигляду годинника.
Головною особливістю Realme Watch S2 є інтегрований голосовий помічник на основі ChatGPT 3.5. Асистент підтримує виконання різних команд і має функцію Smartwatch Face Engine, яка генерує циферблати на основі текстових запитів. Годинник оснащений безліччю датчиків для відстеження здоров’я, включаючи моніторинг сну та різні види фізичної активності.
Realme Watch S2 також обладнані вбудованим накопичувачем об’ємом 4 ГБ та підтримують дзвінки по Bluetooth. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, а акумулятор ємністю 380 мАг забезпечує до 20 днів роботи на одному заряді.
Годинник вже доступний для покупки в Індії за ціною від $59 до $63, залежно від типу ремінця. Поки що невідомо, чи з’явиться новинка на глобальному ринку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Realme Watch S2 мають AMOLED-дисплей 1,43″, підтримку дзвінків та голосовий помічник ШІ на базі ChatGPTRealme смарт-годинник штучний інтелект
Головною особливістю розумного годинника Realme Watch S2 є інтегрований голосовий помічник на основі ChatGPT 3.5.
Планшет Redmi Pad SE 4G з екраном на 90 Гц і батареєю на 6650 мАч коштує $119MediaTek Redmi Андроід планшет
Redmi Pad SE 4G працює на процесорі MediaTek Helio G99 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом 64 або 128 ГБ.