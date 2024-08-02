Realme Watch S2 мають AMOLED-дисплей 1,43″, підтримку дзвінків та голосовий помічник ШІ на базі ChatGPT

Компанія Realme представила новий розумний годинник – realme Watch S2. Пристрій оснащений круглим дисплеєм діагоналлю 1.43 дюйми з AMOLED-матрицею, яскравість якого досягає 600 ніт. Екран підтримує більше 150 циферблатів, що забезпечує користувачам широкий вибір для налаштування зовнішнього вигляду годинника.

Головною особливістю Realme Watch S2 є інтегрований голосовий помічник на основі ChatGPT 3.5. Асистент підтримує виконання різних команд і має функцію Smartwatch Face Engine, яка генерує циферблати на основі текстових запитів. Годинник оснащений безліччю датчиків для відстеження здоров’я, включаючи моніторинг сну та різні види фізичної активності.

Realme Watch S2 також обладнані вбудованим накопичувачем об’ємом 4 ГБ та підтримують дзвінки по Bluetooth. Пристрій має захист від води та пилу за стандартом IP68, а акумулятор ємністю 380 мАг забезпечує до 20 днів роботи на одному заряді.

Годинник вже доступний для покупки в Індії за ціною від $59 до $63, залежно від типу ремінця. Поки що невідомо, чи з’явиться новинка на глобальному ринку.