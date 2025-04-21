Moto Book 60 – перший ноутбук компанії Motorola, він оснащений процесорами Intel Core 7/5, 14″ OLED

Motorola офіційно вийшла на ринок персональних комп’ютерів, представивши свій перший ноутбук під назвою Moto Book 60. Пристрій орієнтований на користувачів, яким важливі продуктивність та мобільність, включаючи професіоналів, студентів та представників креативних професій.

В основі ноутбука лежить 14-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2.8K. Екран сертифікований за стандартами Dolby Vision, HDR та TÜV, охоплює 100% колірного простору DCI-P3 та підтримує частоту оновлення 120 Гц. Як апаратну платформу запропоновано два варіанти — з процесорами Intel Core 5 210H або Core 7 240H. Об’єм оперативної пам’яті складає 16 ГБ з можливістю розширення до 32 ГБ, а місткість твердотільного накопичувача PCIe 4.0 досягає 1 ТБ.

Модель оснащена бездротовими модулями Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, а також стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos. У корпус вбудовані два мікрофони, інфрачервона веб-камера з роздільною здатністю 1080p та фізичною шторкою. Серед дротових інтерфейсів є два порти USB-A 3.2 Gen 1, два USB-C 3.2 Gen 1 з підтримкою DisplayPort 1.4, HDMI, слот для microSD-карт і аудіороз’єм 3,5 мм. За автономну роботу відповідає акумулятор ємністю 60 Вт год, який можна зарядити через USB-C адаптер потужністю 65 Вт.

Корпус Moto Book 60 виконаний з металу та сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H, маса пристрою становить 1,39 кг. Варіанти забарвлення – Bronze Green і Wedgewood – підібрані відповідно до палітри Pantone.

Ноутбук працює на операційній системі Windows 11 Home та комплектується пакетом Microsoft Office Home & Student 2024. Крім стандартних функцій пропонується система Smart Connect — фірмова розробка Motorola для синхронізації між пристроями. Вона підтримує інструменти Smart Clipboard, Swipe to Share та File Transfer, забезпечуючи тіснішу інтеграцію зі смартфонами та планшетами бренду.

Продаж Moto Book 60 стартує 23 квітня, першими пристроєм зможуть скористатися користувачі в Індії. Базова конфігурація з процесором Intel Core 5, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 512 ГБ обійдеться в 782 долари. Версія з чіпом Intel Core 7 та накопичувачем на 1 ТБ коштуватиме 922 долари.