Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 діагоналлю 27″ з матрицею 2K Fast IPS та частотою оновлення 240 Гц04.07.24
Компанія ViewSonic розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову модель VX2781-2K-PRO-6.
Цей 27-дюймовий монітор пропонує чітке та динамічне зображення, що робить його ідеальним для геймерів та інших користувачів, які потребують високопродуктивного дисплея.
Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 поки доступний тільки в Китаї за ціною 1594 юаня ($219). Дата випуску на інших ринках ще не оголошено.
Характеристики:
- 27-дюймова панель Fast IPS з роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів
- Частота оновлення 240 Гц та час відгуку 1 мс GTG
- Підтримка AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync
- 96% DCI-P3, 100% sRGB та 90% Adobe RGB колірні гами
- 10-бітна глибина кольору
- Технологія DisplayHDR 400
- Елегантний дизайн із тристоронньою безрамковою конструкцією
- Ергономічна підставка з регулюванням нахилу, висоти та повороту
- Настінне кріплення VESA
- Два порти HDMI 2.0, один порт DP 1.4 та аудіороз’єм 3,5 мм
- Технології для зменшення напруги очей, такі як режим з низьким синім світлом, без мерехтіння та постійного струму
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Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 діагоналлю 27″ з матрицею 2K Fast IPS та частотою оновлення 240 ГцViewSonic монiтор
Компанія ViewSonic розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову модель VX2781-2K-PRO-6.
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