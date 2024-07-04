Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 діагоналлю 27″ з матрицею 2K Fast IPS та частотою оновлення 240 Гц

Компанія ViewSonic розширила свою лінійку ігрових моніторів, випустивши нову модель VX2781-2K-PRO-6.

Цей 27-дюймовий монітор пропонує чітке та динамічне зображення, що робить його ідеальним для геймерів та інших користувачів, які потребують високопродуктивного дисплея.

Монітор ViewSonic VX2781-2K-PRO-6 поки доступний тільки в Китаї за ціною 1594 юаня ($219). Дата випуску на інших ринках ще не оголошено.

Характеристики:

27-дюймова панель Fast IPS з роздільною здатністю 2560 x 1440 пікселів

Частота оновлення 240 Гц та час відгуку 1 мс GTG

Підтримка AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync

96% DCI-P3, 100% sRGB та 90% Adobe RGB колірні гами

10-бітна глибина кольору

Технологія DisplayHDR 400

Елегантний дизайн із тристоронньою безрамковою конструкцією

Ергономічна підставка з регулюванням нахилу, висоти та повороту

Настінне кріплення VESA

Два порти HDMI 2.0, один порт DP 1.4 та аудіороз’єм 3,5 мм

Технології для зменшення напруги очей, такі як режим з низьким синім світлом, без мерехтіння та постійного струму