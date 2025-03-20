Монітор Gigabyte MO27U2 оснащений 27″-матрицею QD-OLED 4K 240 Гц20.03.25
Gigabyte анонсувала ігровий монітор MO27U2 QD-OLED, оснащений 27-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 240 Гц. Новинка орієнтована на геймерів та універсальне використання.
Монітор використовує технологію OLED, що забезпечує насичені кольори та глибокий чорний колір. Для покращення тепловідведення та збільшення терміну служби дисплея застосовується графенова термоплівка.
MO27U2 підтримує NVIDIA G-Sync та сумісний з відеокартами GeForce RTX 50 Series, що працюють з DLSS 4. Час відгуку GTG становить 0,03 мс, що знижує затримку введення.
Висока точність передачі кольору підтверджена сертифікацією Pantone (delta E ≤ 2), а покриття колірного простору DCI-P3 досягає 99%. Монітор також отримав сертифікацію VESA Display HDR True Black 400 для кращої контрастності.
Монітор оснащений двома HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C з Power Delivery, USB 3.2, 3.5 мм роз’ємом для навушників та вбудованими 5-ватними динаміками. Підставка регулюється за нахилом, висотою, поворотом і обертанням, а також підтримує кріплення VESA.
Додаткові функції
- Tactical Switch 2.0 — дозволяє швидко змінювати роздільну здатність.
- Ultra Clear — знижує розмиття руху.
- Black Equalizer 2.0 — покращує видимість у темних сценах.
- VRR Anti-Flicker — зменшує мерехтіння екрана.
- GIGABYTE OLED Care — захищає дисплей від вигоряння.
Gigabyte MO27U2 вже надійшов у продаж у США та ЄС. У Штатах його вартість складає $682,56, а в Німеччині – €614,10.
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