Китайський ІІ DeepSeek прискорює Nvidia H800 у 8 разів за допомогою FlashMLA для обходу санкцій28.02.25
За даними розробників, використання FlashMLA збільшує кількість Китайська компанія DeepSeek представила технологію FlashMLA, яка дозволяє істотно підвищити продуктивність чіпів Nvidia Hopper H800.
Що таке FlashMLA?
FlashMLA – це програмна оптимізація, що покращує роботу процесорів Nvidia Hopper без апаратних змін. Вона збільшує пропускну спроможність пам’яті H800 до 3000 ГБ/с, що майже вдвічі перевищує стандартний максимум.
- Low-rank key-value compression — алгоритм, що розбиває фрагменти даних на менші частини для прискореної обробки.
- Оптимізоване використання пам’яті – скорочує її споживання на 40–60%.
- Динамічний розподіл ресурсів — система підкачування пам’яті регулює завантаження залежно від завдання, що прискорює обробку послідовностей змінної довжини.
Обхід американських санкцій?
DeepSeek FlashMLA демонструє потенціал програмних оптимізації для китайської ІІ-індустрії. Фактично, вона дозволяє використовувати H800 з ефективністю, близькою до потужнішого H100, постачання якого до Китаю обмежені санкціями.
Поки що FlashMLA працює тільки з H800, але можливе розширення на інші моделі може значно вплинути на ринок ІІ-обчислень.
Окрім DeepSeek, китайські дослідники продовжують розробляти методи підвищення потужності доступних графічних процесорів. Нещодавно вчені з Шеньчженьського університету та Пекінського технологічного інституту збільшили продуктивність Nvidia RTX 4070 у завданнях перидинаміки у 800 разів. Однак, цей проект має військово-промислові наслідки, оскільки був розроблений у співпраці з російськими фахівцями.
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Китайський ІІ DeepSeek прискорює Nvidia H800 у 8 разів за допомогою FlashMLA для обходу санкцій Nvidia Китай штучний інтелект
Китайська компанія DeepSeek представила технологію FlashMLA, яка дозволяє суттєво підвищити продуктивність чіпів NVIDIA Hopper H800.
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