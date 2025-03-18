Китай купив у Samsung чіпів на $44 мільярди18.03.25
У 2023 році Китай став найбільшим імпортером чіпів Samsung, перевершивши США. Про це повідомляє Sammobile із посиланням на The Korea Post.
За даними звіту Samsung, експорт чіпів до Китаю зріс на 53,9% порівняно з попереднім роком і досяг 64,93 трильйона (приблизно $44,6 мільярда). Для порівняння, експорт у США становив $42,1 млрд. Основними продуктами, що поставляються Samsung до Китаю, є флеш-пам’ять NAND, пам’ять LPDDR, сенсори зображення та драйвери дисплеїв.
Зростання попиту на чіпи в Китаї пояснюється агресивною економічною політикою стимулювання, що сприятиме оновленню старих пристроїв на нові моделі. Уряд Китаю інвестував понад $20 мільярдів у розвиток ринку смартфонів та побутової техніки, що позитивно вплинуло на продаж Samsung.
Однак санкції США на експорт передових чіпів до Китаю обмежують можливості Samsung продавати свої прибуткові продукти. Це створює виклики для компанії, яка змушена балансувати між двома економічними гігантами в умовах торгової війни.
За даними розробників, використання FlashMLA збільшує кількість Китайська компанія DeepSeek представила технологію FlashMLA, яка дозволяє істотно підвищити продуктивність чіпів Nvidia Hopper H800.
Що таке FlashMLA?
FlashMLA – це програмна оптимізація, що покращує роботу процесорів Nvidia Hopper без апаратних змін. Вона збільшує пропускну спроможність пам’яті H800 до 3000 ГБ/с, що майже вдвічі перевищує стандартний максимум.
- Low-rank key-value compression — алгоритм, що розбиває фрагменти даних на менші частини для прискореної обробки.
- Оптимізоване використання пам’яті – скорочує її споживання на 40–60%.
- Динамічний розподіл ресурсів — система підкачування пам’яті регулює завантаження залежно від завдання, що прискорює обробку послідовностей змінної довжини.
Обхід американських санкцій?
DeepSeek FlashMLA демонструє потенціал програмних оптимізації для китайської ІІ-індустрії. Фактично, вона дозволяє використовувати H800 з ефективністю, близькою до потужнішого H100, постачання якого до Китаю обмежені санкціями.
Поки що FlashMLA працює тільки з H800, але можливе розширення на інші моделі може значно вплинути на ринок ІІ-обчислень.
Крім DeepSeek, китайські дослідники продовжують розробляти методи збільшення потужності доступних графічних процесорів. Нещодавно вчені з Шеньчженьського університету та Пекінського технологічного інституту збільшили продуктивність Nvidia RTX 4070 у завданнях перидинаміки у 800 разів. Однак, цей проект має військово-промислові наслідки, оскільки був розроблений у співпраці з російськими фахівцями.
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