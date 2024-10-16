KTM випустила панель приладів з екранами діагоналлю до 8.8″ та з Android Automotive

KTM представила нові панелі приладів для мотоциклів, які будуть доступні на моделях 2025 року. Ці панелі використовують TFT-екрани та представлені у двох варіантах:

Вертикальна модель V80 з 8-дюймовим екраном. Горизонтальна модель H88 з 8.8-дюймовим екраном.

Обидві панелі мають роздільну здатність 1280x720p та підтримують індуктивне сенсорне керування, що дозволяє керувати екраном навіть у рукавичках. Також вони забезпечені віртуальними кнопками для керування підігрівом ручок, сидінь та протитуманними фарами. Екрани відрізняються зменшенням відблисків і відбитків пальців, що покращує видимість.



Особливості панелей:

Підтримка 256 000 кольорів, що є значним покращенням порівняно з попередніми моделями (65 000 кольорів).

Вбудований комп’ютерний блок з 32 ГБ пам’яті та 3 ГБ оперативної, а також модулями GPS, Bluetooth та Wi-Fi.

Працюють на Android Automotive OS, що є першою появою системи на мотоциклах. Раніше вона використовувалася лише в автомобілях.

Спочатку ці дисплеї будуть встановлені на преміальних моделях KTM 2025, а згодом з’являться на більш доступних мотоциклах.