KTM випустила панель приладів з екранами діагоналлю до 8.8″ та з Android Automotive16.10.24
KTM представила нові панелі приладів для мотоциклів, які будуть доступні на моделях 2025 року. Ці панелі використовують TFT-екрани та представлені у двох варіантах:
- Вертикальна модель V80 з 8-дюймовим екраном.
- Горизонтальна модель H88 з 8.8-дюймовим екраном.
Обидві панелі мають роздільну здатність 1280x720p та підтримують індуктивне сенсорне керування, що дозволяє керувати екраном навіть у рукавичках. Також вони забезпечені віртуальними кнопками для керування підігрівом ручок, сидінь та протитуманними фарами. Екрани відрізняються зменшенням відблисків і відбитків пальців, що покращує видимість.
Особливості панелей:
- Підтримка 256 000 кольорів, що є значним покращенням порівняно з попередніми моделями (65 000 кольорів).
- Вбудований комп’ютерний блок з 32 ГБ пам’яті та 3 ГБ оперативної, а також модулями GPS, Bluetooth та Wi-Fi.
- Працюють на Android Automotive OS, що є першою появою системи на мотоциклах. Раніше вона використовувалася лише в автомобілях.
Спочатку ці дисплеї будуть встановлені на преміальних моделях KTM 2025, а згодом з’являться на більш доступних мотоциклах.
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