Ігровий монітор LG UltraGear GX9 з гнучким екраном 45″ має роздільну здатність 5K

LG представить на CES 2025 новий монітор LG 45GX990A, який названий «першим у світі ігровим монітором 5K2K з гнучким екраном». . Основною особливістю екрану. є його здатність трансформуватися з плоского у вигнутий (900R) за лічені секунди.

Монітор використовує технологію WOLED, що забезпечує високу яскравість, глибокий чорний колір, насичені відтінки та низький рівень синього світла, що знижує навантаження на очі. Додатково модель оснащена покриттям Anti-Glare &

Швидкість відгуку складає всього 0,03 мс, а підтримка NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro гарантує плавну картинку без розривів.

Дизайн монітора виконаний у форматі безрамкового корпусу з чотирьох сторін, а також передбачені режими для різних жанрів ігор — FPS, RPG, MOBA і гонок.

LG 45GX990A працює на платформі WebOS, пропонуючи мультимедійні функції. Серед портів: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 та USB-C з підтримкою швидкої зарядки до 90 Вт.