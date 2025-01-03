Ігровий монітор LG UltraGear GX9 з гнучким екраном 45″ має роздільну здатність 5K03.01.25
LG представить на CES 2025 новий монітор LG 45GX990A, який названий «першим у світі ігровим монітором 5K2K з гнучким екраном». . Основною особливістю екрану. є його здатність трансформуватися з плоского у вигнутий (900R) за лічені секунди.
Монітор використовує технологію WOLED, що забезпечує високу яскравість, глибокий чорний колір, насичені відтінки та низький рівень синього світла, що знижує навантаження на очі. Додатково модель оснащена покриттям Anti-Glare &
Швидкість відгуку складає всього 0,03 мс, а підтримка NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium Pro гарантує плавну картинку без розривів.
Дизайн монітора виконаний у форматі безрамкового корпусу з чотирьох сторін, а також передбачені режими для різних жанрів ігор — FPS, RPG, MOBA і гонок.
LG 45GX990A працює на платформі WebOS, пропонуючи мультимедійні функції. Серед портів: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 та USB-C з підтримкою швидкої зарядки до 90 Вт.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Головні технологічні події 2024 року
Редакція сайту hi-tech.ua продовжує висвітлювати всі значні технологічні події 2024 року – від нових ігор та технологій до чергових смартфонів та електрокарів. Ми вже звикли, що аудиторію цікавлять різні теми – бачимо тут як інтерес до чергового бюджетного смартфону, так і бронемашин від США
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Огляд Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всього на світі
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Топ смартфонів з бездротовою зарядкою
Огляд Bluetooth-навушників Ugreen Choice H6 Pro: дивовижні
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Ігровий монітор LG UltraGear GX9 з гнучким екраном 45″ має роздільну здатність 5K CES LG монiтор
LG представить на CES 2025 новий монітор LG 45GX990A, який названий “першим у світі ігровим монітором 5K2K з гнучким екраном”.
Навушники OnePlus Buds Ace 2 отримали ANC, 43 години автономності та підтримку двох пристроїв Bluetooth OnePlus навушники
OnePlus представила нові навушники Buds Ace 2. Навушники важать 4,2 г кожен і доступні в кольорах Submarine Black і Shadow Green.
Навушники OnePlus Buds Ace 2 отримали ANC, 43 години автономності та підтримку двох пристроїв
Найкрасивіші ігри 2024 року за версією Digital Foundry
Android Auto отримає новий дизайн музичного плеєра
Київстар надаватиме супутниковий зв’язок у співпраці зі Starlink
Статистика та підсумки 2024 року Glovo, Uklon, Bolt
Смартфони OnePlus Ace 5 та 5 Pro оснащені Snapdragon 8 Elite, екран 120 Гц та батарею 6415 мАг
Apple iPhone 14 і iPhone SE більше не продаються в Європі, тому що у них немає порту USB Type-C
Київстар відключить 3G-зв’язок у кількох містах України
MediaTek Dimensity 8400 конкуруватиме з Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3