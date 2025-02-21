Хакери придумали як зламувати облікові записи Signal21.02.25
Хакери Россі почали активно використовувати функцію зв’язаних пристроїв у месенджері Signal, щоб отримати доступ до листування, приділяючи особливу увагу комунікацій українських військових. Фахівці з кібербезпеки попереджають, що аналогічні методи можуть застосовуватися і для атак на інші.
Як працюють хакери:
- Фізичне заволодіння пристроєм – хакери отримують доступ до телефонів, які використовуються у військових групах, та прив’язують до облікового запису власні пристрої.
- Додавання ворожого пристрою через QR-код – використовуються тактики соціальної інженерії та фішингові сайти, що маскуються під сервісні сторінки Signal.
За даними Google Threat Intelligence Group (GTIG), угруповання хакерів APT44 (Sandworm), UNC5792 і UNC4221 створюють підроблені сайти, що містять шкідливий JavaScript-код і QR-коди для компрометації акаунтів. Наприклад, UNC4221 імітує сторінки програми Kropyva, яку українські військові використовують для артилерійського наведення.
Заходи захисту:
- Завжди оновлювати Signal до останньої версії.
- Регулярно перевіряти список підключених пристроїв.
- Не сканувати QR-коди з неперевірених джерел.
- Увімкнути автентифікацію та сповіщення про нові підключення.
Signal використовує наскрізне шифрування, що робить його надійним засобом захисту даних. Однак уразливості, пов’язані з QR-кодами, можуть загрожувати не тільки цьому месенджеру, але й іншим сервісам, таким як Whatsapp.
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