Хакери придумали як зламувати облікові записи Signal

Хакери Россі почали активно використовувати функцію зв’язаних пристроїв у месенджері Signal, щоб отримати доступ до листування, приділяючи особливу увагу комунікацій українських військових. Фахівці з кібербезпеки попереджають, що аналогічні методи можуть застосовуватися і для атак на інші.

Як працюють хакери:

Фізичне заволодіння пристроєм – хакери отримують доступ до телефонів, які використовуються у військових групах, та прив’язують до облікового запису власні пристрої. Додавання ворожого пристрою через QR-код – використовуються тактики соціальної інженерії та фішингові сайти, що маскуються під сервісні сторінки Signal.

За даними Google Threat Intelligence Group (GTIG), угруповання хакерів APT44 (Sandworm), UNC5792 і UNC4221 створюють підроблені сайти, що містять шкідливий JavaScript-код і QR-коди для компрометації акаунтів. Наприклад, UNC4221 імітує сторінки програми Kropyva, яку українські військові використовують для артилерійського наведення.

Заходи захисту:

Завжди оновлювати Signal до останньої версії.

Регулярно перевіряти список підключених пристроїв.

Не сканувати QR-коди з неперевірених джерел.

Увімкнути автентифікацію та сповіщення про нові підключення.

Signal використовує наскрізне шифрування, що робить його надійним засобом захисту даних. Однак уразливості, пов’язані з QR-кодами, можуть загрожувати не тільки цьому месенджеру, але й іншим сервісам, таким як Whatsapp.