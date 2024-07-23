Google закриє сервіс коротких посилань goo․gl у серпні 2025 року

Google оголосила, що скорочені посилання goo.gl перестануть працювати 25 серпня 2025 року. Компанія припинила створювати нові посилання goo.gl у березні 2019 року та зупинила аналітику та управління для всіх користувачів у 2021 році.

З 23 серпня 2024 року при переході по goo.gl посилання почне відображатися проміжна сторінка з повідомленням “Це посилання найближчим часом більше не працюватиме”. Користувачі зможуть перейти на цільову сторінку, натиснувши “Продовжити” з опцією “Більше не показувати”.

Google рекомендує розробникам перенести свої goo.gl посилання на інші платформи, такі як Firebase Dynamic Links, якнайшвидше, щоб уникнути переривання роботи своїх скорочених URL-адрес.