Електрокар Xiaomi SU7 помилково визначає китайців, що спляться під час водіння29.06.25
Житель китайської провінції Чжецзян, пан Лі, регулярно стикається із попередженнями від системи моніторингу водія у своєму електрокарі Xiaomi SU7. Автомобіль помилково вважає його втомленим і вимагає зосередитися на дорозі, незважаючи на те, що водій не спить. На розміщеному в соцмережах відео видно, як Лі намагається навмисно широко розплющити очі, щоб припинити звукові сигнали та повідомлення на екрані.
Зі схожими ситуаціями, за словами користувачів, стикаються власники інших китайських автомобілів, включаючи бренди Weilai та Deep Blue. Блогери зазначають, що система некоректно визначає стан водія з урахуванням форми очей. Автоблогер DerekTLM розповів, що отримав штрафні бали за нібито сон за кермом, хоча не дрімав — у нього просто вузькі очі, які алгоритм системи прийняв за закриті.
У компанії Xiaomi Auto пояснюють, що система використовує інфрачервону камеру на кермі, яка фіксує поведінку, характерну для втоми: заплющені очі, позіхання та інші ознаки. Камеру можна відкалібрувати або вимкнути, але виробник попереджає, що це може вплинути на безпеку.
За словами фахівців зі Школи штучного інтелекту Хенанського університету, системи DMS (моніторингу водія) здебільшого покладаються на візуальні дані та працюють за базовими шаблонами. Камери оцінюють ступінь відкриття повік, положення рота та інші параметри. При цьому широко використовується американський стандарт PERCLOS P80: якщо повіки закривають понад 80% зіниці, це вважається ознакою сну. Однак така модель погано підходить для осіб із азіатською зовнішністю. У ряді випадків, як зазначають експерти, помилки у визначенні можуть сягати 60%.
Проблема, на думку аналітиків, криється в універсальних алгоритмах без адаптації до відмінностей у зовнішності. Розробка гнучкіших систем, орієнтованих на різноманітність користувачів, залишається актуальним завданням для виробників.
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