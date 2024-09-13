Джек Дорсі та його роль у просуванні Bitcoin через компанію Square

Джек Дорсі – відома фігура в криптовалютному світі. На думку підприємця та за сумісництвом американського архітектора програмного забезпечення, курс біткоїна в доларах до 2030 року перевершить всі історичні рекорди. Дорсі стверджує, що до цього часу цифрова валюта коштуватиме не менше 1 млн доларів за одну монету. З цим погоджуються й інші експерти, які також схиляються до аналогічної цифри.

Історія компанії Square

Дорсі є співзасновником відомої на весь світ соціальної мережі X (колишній Твіттер). Працюючи в мережі Х, зарплатня Джека становила всього 1,4 долара. Проте підприємець продав на аукціоні свій перший твіт за 2,9 млн доларів.

Паралельно з роботою в команді Твіттеру американець запровадив власну технологічну компанію, яка створювала рішення для обробки електронних платежів. Нова компанія отримала назву Square.

На початку своєї діяльності розробники Square створили пристрій, який дозволяв отримувати на банківські картки гроші за допомогою спеціального додатка. Розробкою зацікавилася мережа Старбакс: у 7 тисячах закладів мережі розрахунки проводилися саме у такий спосіб.

Розробкою зацікавилася навіть бренд Apple, який тільки почав створювати сервіс власних платежів. Компанія Apple захотіла купити Square, проте запропонувала надто низьку вартість. Подальша діяльність Джека Дорсі та Square була зосередженою на використанні та впровадженні криптовалют.

Вклад Square в просування біткоїна

Перш за все, Square придбала токенів на 50 млн доларів. На той час така сума була рівною 4709 біткоїнам. Через кілька місяців було прийнято рішення купити ще понад 3300 монет на суму 170 млн доларів. Таким чином на рахунку компанії було вже понад 8000 біткоїнів.

Сам Дорсі зробив ряд гучних заяв щодо майбутнього криптовалют. На його думку, зовсім скоро саме цифрове золото буде застосовуватися для міжнародних розрахунків, а не долар. Джек назвав створення криптовалют одним із найдосконаліших винаходів сучасності, пообіцявши зробити його ще більш доступним для кожної людини.

Джек Дорсі у всілякі способи бореться над проявами цензури з боку держави в соціальних мережах. На його думку, сайти інтернету та соціальні мережі мають бути такими ж децентралізованими, як і криптовалюти.

Американський експерт не просто робить гучні заяви та тримає біткоїни на рахунку компанії Block (саме таку назву отримала компанія Square у 2021 році). Дорсі займається:

спонсорством фондів розробників біткоїнів;

наданням грантів розробникам криптогаманців;

створенням криптовалютних майданчиків;

наданням кредитів;

створенням банків тощо.

Крім того, компанія Block придбала популярний музичний сервіс Tidal з ексклюзивним контентом та музикою, який є популярним у 60 країнах світу.

Таким чином слова Джека Дорсі про вартість одного біткоїна в мільйон доларів не просто взяті з повітря. Засновник компанії Square (нині Block) підтримує будь-які ініціативи, що пов’язані з популяризацією криптовалют загалом та біткоїна зокрема. Підприємець сповідує головний постулат творців цифрового золота: криптовалюти мають бути децентралізованими.