Дослідження: чат-бот з ШІ ChatGPT робить помилки у 52% відповідей про програмування31.05.24
Згідно з дослідженням Університету Пердью, яке нещодавно презентували на конференції Computer-Human Interaction, ІІ-сервіс ChatGPT дає 52% неправильних відповідей на питання, що стосуються програмування. Для дослідження було проаналізовано понад 517 питань у Stack Overflow.
Особливо непокоїть те, що багато програмістів використовують для консультацій саме ChatGPT. Дослідники виявили, що 35% віддають перевагу ChatGPT і не помічають помилок 39%. Зазначимо, що за півтора роки трафік Stack Overflow упав приблизно на 35%.
Помітне падіння почалося після релізу ІІ-чату ChatGPT. У відповідь Stack Overflow анонсував OverflowAI – комплекс функцій, які працюють на основі штучного інтелекту. Також Stack Overflow навіть вирішив заборонити використання ChatGPT на платформі, заявивши, що має сумніви в точності таких відповідей.
Stack Overflow – сайт питань та відповідей для програмістів. Це флагманський веб-сайт мережі Stack Exchange. Був створений у 2008 році.
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Ігровий монітор ASUS TUF Gaming VG249QL3A оснащується повним набором технологій, які сподобаються як геймерам, так і працюючим з графічним контентом. Розкажемо про нього докладніше
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Огляд Acer Chromebook 314 (CB314-4H): легше!
Gmail для Android отримав функцію швидкої відповіді не відкриваючи програмуАндроід оновлення смартфон
У швидкій відповіді Gmail також можна прикріплювати файли, редагувати список одержувачів та використовувати емодзі безпосередньо у цьому текстовому полі.
Дослідження: чат-бот з ШІ ChatGPT робить помилки у 52% відповідей про програмуваннярозробка штучний інтелект
ІІ-сервіс ChatGPT дає 52% неправильних відповідей на питання щодо програмування. Для дослідження було проаналізовано понад 517 питань у Stack Overflow.