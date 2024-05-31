Дослідження: чат-бот з ШІ ChatGPT робить помилки у 52% відповідей про програмування

Згідно з дослідженням Університету Пердью, яке нещодавно презентували на конференції Computer-Human Interaction, ІІ-сервіс ChatGPT дає 52% неправильних відповідей на питання, що стосуються програмування. Для дослідження було проаналізовано понад 517 питань у Stack Overflow.

Особливо непокоїть те, що багато програмістів використовують для консультацій саме ChatGPT. Дослідники виявили, що 35% віддають перевагу ChatGPT і не помічають помилок 39%. Зазначимо, що за півтора роки трафік Stack Overflow упав приблизно на 35%.

Помітне падіння почалося після релізу ІІ-чату ChatGPT. У відповідь Stack Overflow анонсував OverflowAI – комплекс функцій, які працюють на основі штучного інтелекту. Також Stack Overflow навіть вирішив заборонити використання ChatGPT на платформі, заявивши, що має сумніви в точності таких відповідей.

Stack Overflow – сайт питань та відповідей для програмістів. Це флагманський веб-сайт мережі Stack Exchange. Був створений у 2008 році.