Baseus EnerGeek MiFi – мобільна точка доступу та великий павер-банк

Baseus представила пристрій EnerGeek MiFi, який поєднує функції зовнішнього акумулятора та мобільної точки доступу. Цей гаджет призначений для заряджання пристроїв та забезпечення інтернету у русі, пропонуючи універсальне рішення для активних користувачів.

Baseus EnerGeek MiFi оснащений акумулятором ємністю 20 000 мАг та підтримує зарядку з потужністю до 67 Вт. Завдяки одному порту Type-A та двом портам Type-C, пристрій може одночасно заряджати до трьох гаджетів, включаючи ноутбуки, смартфони та планшети. Сам Power Bank заряджається через порт Type-C із потужністю до 65 Вт. Вбудований кабель Type-C виконує роль ремінця, спрощуючи його перенесення.

Головна відмінність EnerGeek MiFi – вбудована eSIM, що забезпечує доступ до 4G мереж у більш ніж 100 країнах. Гаджет підтримує до 10 одночасних підключень через Bluetooth чи Wi-Fi у діапазонах 2.4GHz та 5GHz. Працюючи за стандартами WLAN 802.11 b/g/n/ax, він гарантує стабільний доступ до Інтернету.

Компактний алюмінієвий корпус (розміри 15,6 x 5,5 x 5 см) робить не тільки пристрій міцним, але й ефективно відводить тепло. EnerGeek MiFi стане доступним для покупки в квітні 2025 року за ціною $89, надаючи користувачам зручність у подорожах або інтенсивній роботі з гаджетами.

Крім EnerGeek MiFi, Baseus представила на виставці інші новинки, включаючи зарядний пристрій Baseus Nomos P2 MagSafe на 10 000 мАг з підтримкою 45 Вт швидкої зарядки та модель Baseus Amblight з ємністю 30 000 мАг та потужністю 65 Вт. Ці пристрої вже доступні на Amazon.