Asus Vivobook 18 отримав великий 18,4″ екран 144 Гц та процесор AMD Ryzen 7 260

Asus представила новий ноутбук Vivobook 18, орієнтований як на робочі завдання, так і мультимедійні розваги. Модель оснащена 8-ядерним процесором AMD Ryzen 7260, створеним на архітектурі Zen 4 і працює з тактовою частотою до 5,1 ГГц. За обробку графіки відповідає вбудований GPU AMD Radeon 780M.

Пристрій отримав 18,4-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200, частотою оновлення до 144 Гц, яскравістю 300 нит і співвідношенням сторін 16:10.

Asus Vivobook 18 комплектується 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, а також твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 об’ємом 512 ГБ або 1 ТБ. Компанія Asus зазначає, що ноутбук не тільки демонструє високу продуктивність та підвищений ступінь захисту, але й адаптований для роботи із завданнями штучного інтелекту.

Серед доступних інтерфейсів: два порти USB 3.2 Gen 1 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, 3,5-мм аудіороз’єм, USB-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode та Power Delivery. Також пристрій сумісний з Wi-Fi 6. Модель пройшла сертифікацію MIL-STD 810H на стійкість до зовнішніх впливів та оснащена акумулятором ємністю 70 Вт·год.

Вага ноутбука складає 2,6 кг. Вартість Asus Vivobook 18 встановлена ​​на рівні 900 євро.



Компанія Asus анонсувала новий ноутбук Vivobook Pro 15 (N6506CU), призначений для користувачів, яким важлива продуктивність при роботі з мультимедійним контентом та іграми. Модель оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм і надійшла у продаж за стартовою ціною від 1500 доларів.

В основі пристрою – процесор Intel Core Ultra 9 та дискретна відеокарта NVIDIA RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті. Завдяки наявності MUX-перемикача користувачі можуть балансувати між максимальною продуктивністю та продовженим часом автономної роботи. Конфігурація передбачає до 24 ГБ оперативної пам’яті, SSD-накопичувач обсягом до 2 ТБ та підтримку бездротового підключення Wi-Fi 6E.

Для відводу тепла використовується система охолодження IceCool Pro, що включає два вентилятори і три вентиляційні отвори.

Ноутбук отримав OLED-екран з роздільною здатністю 2880 × 1620 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку 0,2 мс. Дисплей підтримує яскравість до 500 ніт, охоплює 100% колірного простору DCI-P3 та сертифікований за стандартами Dolby Vision, Pantone Validation та VESA DisplayHDR True Black 600. Також передбачена сертифікація TÜV Rheinland, що підтверджує зниження випромінювання син.

У сенсорну панель вбудована функція ASUS DialPad – віртуальний круговий інтерфейс, який дозволяє швидко керувати налаштуваннями у професійних програмах, таких як Photoshop. Веб-камера з роздільною здатністю 5 Мп підтримує систему розпізнавання Windows Hello, а також функції розмиття фону та шумопоглинання під час відеодзвінків.

Asus Vivobook Pro 15 оснащений портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, кардрідером та роз’ємом Ethernet. Аудіосистема Harman Kardon, сумісна з технологією Dolby Atmos. Акумулятор ємністю 75 Вт·год підтримує швидке заряджання – до 50% за 30 хвилин.