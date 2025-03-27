Asus Vivobook 18 отримав великий 18,4″ екран 144 Гц та процесор AMD Ryzen 7 26027.03.25
Asus представила новий ноутбук Vivobook 18, орієнтований як на робочі завдання, так і мультимедійні розваги. Модель оснащена 8-ядерним процесором AMD Ryzen 7260, створеним на архітектурі Zen 4 і працює з тактовою частотою до 5,1 ГГц. За обробку графіки відповідає вбудований GPU AMD Radeon 780M.
Пристрій отримав 18,4-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920х1200, частотою оновлення до 144 Гц, яскравістю 300 нит і співвідношенням сторін 16:10.
Asus Vivobook 18 комплектується 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, а також твердотілим накопичувачем PCIe 4.0 об’ємом 512 ГБ або 1 ТБ. Компанія Asus зазначає, що ноутбук не тільки демонструє високу продуктивність та підвищений ступінь захисту, але й адаптований для роботи із завданнями штучного інтелекту.
Серед доступних інтерфейсів: два порти USB 3.2 Gen 1 Type-C, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, 3,5-мм аудіороз’єм, USB-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode та Power Delivery. Також пристрій сумісний з Wi-Fi 6. Модель пройшла сертифікацію MIL-STD 810H на стійкість до зовнішніх впливів та оснащена акумулятором ємністю 70 Вт·год.
Вага ноутбука складає 2,6 кг. Вартість Asus Vivobook 18 встановлена на рівні 900 євро.
Компанія Asus анонсувала новий ноутбук Vivobook Pro 15 (N6506CU), призначений для користувачів, яким важлива продуктивність при роботі з мультимедійним контентом та іграми. Модель оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм і надійшла у продаж за стартовою ціною від 1500 доларів.
В основі пристрою – процесор Intel Core Ultra 9 та дискретна відеокарта NVIDIA RTX 4050 з 6 ГБ відеопам’яті. Завдяки наявності MUX-перемикача користувачі можуть балансувати між максимальною продуктивністю та продовженим часом автономної роботи. Конфігурація передбачає до 24 ГБ оперативної пам’яті, SSD-накопичувач обсягом до 2 ТБ та підтримку бездротового підключення Wi-Fi 6E.
Для відводу тепла використовується система охолодження IceCool Pro, що включає два вентилятори і три вентиляційні отвори.
Ноутбук отримав OLED-екран з роздільною здатністю 2880 × 1620 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та часом відгуку 0,2 мс. Дисплей підтримує яскравість до 500 ніт, охоплює 100% колірного простору DCI-P3 та сертифікований за стандартами Dolby Vision, Pantone Validation та VESA DisplayHDR True Black 600. Також передбачена сертифікація TÜV Rheinland, що підтверджує зниження випромінювання син.
У сенсорну панель вбудована функція ASUS DialPad – віртуальний круговий інтерфейс, який дозволяє швидко керувати налаштуваннями у професійних програмах, таких як Photoshop. Веб-камера з роздільною здатністю 5 Мп підтримує систему розпізнавання Windows Hello, а також функції розмиття фону та шумопоглинання під час відеодзвінків.
Asus Vivobook Pro 15 оснащений портами Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-C, кардрідером та роз’ємом Ethernet. Аудіосистема Harman Kardon, сумісна з технологією Dolby Atmos. Акумулятор ємністю 75 Вт·год підтримує швидке заряджання – до 50% за 30 хвилин.
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