Опитування Top Lead та Мін Цифри: Як український бізнес використовує штучний інтелект

В Україні стартувало опитування бізнесу щодо впровадження технологій штучного інтелекту. Ініціатива проводиться у рамках дослідження AI Focus 2026, яке готує агентство Top Lead за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Мета – з’ясувати, як українські компанії інтегрують ІІ у свою роботу та які практичні результати ця інтеграція дає насправді. Партнером опитування є Forbes Ukraine.

Посилання на опитувальник AI Focus 2026

Організатори пояснюють, що результати дослідження дозволять оцінити місце України у світових процесах впровадження ІІ, зрозуміти рівень зрілості українського бізнесу у використанні нових технологій, визначити можливості, які відкривають штучний інтелект, а також зафіксувати реальні приклади його застосування. У фокусі будуть і підсумки опитування компаній, які вже працюють з такими рішеннями.

Участь у дослідженні дозволить компаніям побачити, як інші гравці ринку впроваджують ІІ, та приймати рішення, спираючись не на публічні виступи, а на конкретні дані. Отримані відповіді допоможуть зрозуміти загальну картину, а розробники та інтегратори рішень можуть використовувати ці дані для вдосконалення своїх продуктів. Організатори зазначають, що учасників буде згадано у методології дослідження, а їх роль у формуванні українського ІІ-ринку буде окремо відзначена.

Компанії, які погодяться надати додаткову інформацію, зможуть бачити свій логотип на ринковій карті разом із зазначенням ініціатив, що вводяться. Приклад такої картки вже оприлюднено у відкритому доступі. Учасники також отримають готове дослідження одними із перших.