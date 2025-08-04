Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол

Компанія Logitech пропонує широкий вибір обкладинок та чохлів для мобільних пристроїв. Познайомимося з Logitech FLIP FOLIO для планшетів та надкомпактних ноутбуків Apple

Що таке Logitech FLIP FOLIO для IPAD

Logitech FLIP FOLIO для IPAD – чохол з клавіатурою який має можливість синхронізації відразу з трьома пристроями та швидким перемиканням між ними.

Аксесуар випускається для пристроїв з екранами діагоналлю 11 (FLIP FOLIO для IPAD PRO11&AIR11/5TH) та 13 (FLIP FOLIO для IPAD PRO&AIR 13) дюймів.

Відповідно він сумісний з 11 і 13-дюймовими планшетами iPad та 11 і 13-дюймовими ноутбукам Macbook Air (М2 та М3). Так, настав час, коли планшети та ноутбуки настільки схожі за габаритами, що для них підходить один чохол.

Вся обкладинка це суцільне прогумоване-матове гладке покриття. Клавіатура має таку саму софт-тач поверхню із зовнішнього боку. Яскравими акцентами тут стала бірюзова «бірка» збоку клавіатури та планка-упор всередині обкладинки. Потягнувши за бірку буде зручніше відокремити клавіатуру від обкладинки. Планка ж частково фіксує планшет.

Як працює обкладинка-клавіатура

Кріплення до захисної обкладинки реалізовано за допомогою магнітів. Ніяких клямок або відгинання пластикових боковин. Свого часу таке здавалося неймовірною магією, тепер це, можна сказати, буденність. По вирізу для камери інтуїтивно зрозуміло, яка сторона обкладинки призначена для планшета. У похідному стані одна грань пристрою залишається відкритою і до неї можна закріпити Apple Pencil.

Клавіатура примагнічується із зовнішнього боку, кнопками всередину. Так що пил та пошкодження їй не страшні. До речі, магніти встановлені таким чином, що клавіатуру неможливо закріпити інакше.

Планшет впевнено тримається за чохол. Звісно, якщо планшет спеціально трусити, він відпаде. Але навряд чи ви буде поводитись з таким девайсом так грубо. До слова і клавіатура при дуже сильному ривку також відпадає.

Половина однієї зі сторін обкладинки може «переламуватися» навпіл, щоб утворювати підставку. Кут нахилу можна змінювати. Шарнір досить жорсткий, тому стоїть конструкція впевнено. За бажання планшет можна встановити, як горизонтально, так і вертикально, він буде утримуватися за рахунок магнітів.

Клавіатура у Logitech FLIP FOLIO

Вмикається клавіатура окремим повзунком на верхньому торці корпусу. Загалом основні та другорядні функції кнопок адаптовані до iOS.

Клавіатура живиться від чотирьох батарейок-формату «таблетка» (CR2016). Заявлена автономність – до двох років. Досягається це системою інтелектуального управління харчування, яка вже неодноразово доводила свою ефективність.

Незважаючи на компактність, у клавіатури повноцінні кнопки з символами. Навіть знайшлося місце для злегка подовжених Shift і порівняно великий пробіл. Набирати тексти на клавіатурі зручно. Клавіші мають оптимальну відстань між собою, невеликий хід та чітку точку спрацьовування.

Проте стрілки мають половинчатий розмір. Такі самі і верхні мультимедійні кнопки регулювання параметрів. Також зменшені за розміром клавіші зміни мови та виходу з програм (читай Esc).

Серед кнопок на клавіатурі є тріо, виокремлені кольором – для швидкого перемикання між пристроями. Можна набрати текст на планшеті і після швидко перейти на смартфон, щоб відповісти на повідомлення в ньому. Щоправда, враховуючи чудову синхронізацію Apple-пристроїв, такі сценарії ще треба пошукати. Адже всі повідомлення та повідомлення будуть надходити на обидва пристрої та реагувати на них можна з одного з них.

Враження

Компанія Logitech завжди славилася своїми аксесуарами для мобільних пристроїв. Logitech FLIP FOLIO для IPAD не стала винятком. Відмінна ергономіка, матеріали та продумана функціональність у такому, на перший погляд, простому аксесуарі як обкладинка з клавіатурою. Клавіатурою можна легко користуватися на трьох пристроях одразу. Магнітне кріплення дозволяє швидко переставляти планшет у потрібне положення. Клавіатуру не потрібно носити окремо, а можна досить компактно кріпити до нього. Так, виходить товстий сендвіч. Однак варто врахувати, що з собою у вас буде майже повноцінний ноутбук.

Характеристики Logitech FLIP FOLIO для IPAD (920-013388)

Підключення клавіатури: Bluetooth Живлення клавіатури: 4 шт. CR2016 Габарити (з планшетом у складеному стані): 252х185х15 мм Вага (без планшета): 451 г Вартість: 7299 грн

Оцінка:

+ зручна клавіатура

+ матеріали

+ магнітне кріплення

-ціна